Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе

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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы восстановить стабильное энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»), в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная», — отметил глава города.
Это нужно, чтобы снять перегрузку с электрических сетей за пределами региона и избежать аварии в энергосистеме. Также жителей и гостей города призвали по возможности уменьшить нагрузку на электросеть и не включать энергоемкие устройства.
График отключения электроэнергии по адресам пока не составлен. Как только он появится, его разместят в официальном канале «Севастопольэнерго». Отключения будут выполняться по мере необходимости точечно.