Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе

Отключения будут производиться точечно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы восстановить стабильное энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»), в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная», — отметил глава города.

Это нужно, чтобы снять перегрузку с электрических сетей за пределами региона и избежать аварии в энергосистеме. Также жителей и гостей города призвали по возможности уменьшить нагрузку на электросеть и не включать энергоемкие устройства.

График отключения электроэнергии по адресам пока не составлен. Как только он появится, его разместят в официальном канале «Севастопольэнерго». Отключения будут выполняться по мере необходимости точечно.