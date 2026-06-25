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НовостиЧто происходит25 июня 2026 5:44

Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе

Это необходимо для уменьшения нагрузки на электрические сети
Анастасия БУРМИСТРОВА
Отключения будут производиться точечно.

Отключения будут производиться точечно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы восстановить стабильное энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»), в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная», — отметил глава города.

Это нужно, чтобы снять перегрузку с электрических сетей за пределами региона и избежать аварии в энергосистеме. Также жителей и гостей города призвали по возможности уменьшить нагрузку на электросеть и не включать энергоемкие устройства.

График отключения электроэнергии по адресам пока не составлен. Как только он появится, его разместят в официальном канале «Севастопольэнерго». Отключения будут выполняться по мере необходимости точечно.