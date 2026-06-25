В Крыму сокращают курсирование поездов «Таврия»

Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, отменят в течение двух недель. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению Оперативного штаба Крыма сокращает количество курсирующих в сообщении с полуостровом поездов «Таврия».

Теперь ежедневно из Крыма и в Крым будут ходить семь поездов, а именно: поезд № 7/8 – Санкт-Петербург – Севастополь, № 27/28 – Москва – Симферополь, № 91/92 – Москва – Севастополь, № 315/316 – Адлер – Симферополь, № 179/180 – Санкт-Петербург – Евпатория (с прицепным вагоном № 409/410 Псков – Чудово, который курсирует по датам), № 453/454 – Москва – Симферополь (с прицепным вагоном № 403/404 Курск – Белгород, который ходит через день), а также № 167/168 – Москва – Симферополь (двухэтажный, раз в четыре дня) и № 17/18 – Москва – Симферополь (одноэтажный, три раза в четыре дня).

«Вышеуказанные поезда следуют до и от станции Керчь-Южная», — подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

В течение двух недель постепенно отменят рейсы остальных поездов, курсирующих в этом сезоне.