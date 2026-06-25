Зерна кофе, нитки и 3D-рога: новосибирский гример создает образы для кино

Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирска Марина Бобылева работает визажистом-гримером около десяти лет. Сибирячка начинала с портретов и татуировок хной, затем выучилась на визажиста, парикмахера и гримера. Гримеры, по ее словам, чаще работают в театре и кино, создавая сценические образы в команде с режиссерами и художниками по костюмам. Визажисты решают более коммерческие задачи — макияж для фотосессий или торжеств.

«Объединение этих профессий расширяет возможности и кругозор», — отмечает Марина в беседе с «Горсайтом».

Она развеивает миф, что грим — это «просто накрасить ресницы». Профессиональный подход требует знаний анатомии, типов кожи, подбора продуктов. Ошибка, например, в коррекции широко посаженных глаз, может испортить результат.

В работе используются любые материалы: от сертифицированной косметики до ниток, бусин и зерен кофе. Марина изготавливает 3D-рога и другие детали с помощью молдов. Сложнейший проект — образ зараженного из The Last of Us: слепки лица, лепка повреждений, покраска аэрографом. Самые дорогие материалы — пенолатекс и спиртовые краски. В планах — освоить курс по бутафории.