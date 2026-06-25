Ученые Кубани назвали причины массовой гибели пчел

На выживаемость пчелиных семей на Кубани могут влиять привозные иностранные породы Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы в России, в том числе в Краснодарском крае, отмечается массовая гибель пчел. О причинах рассказали кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Свистунов и доктор биологических наук Лариса Морева.

Среди факторов — болезни (клещ варроа, вирусы), обработка полей ядохимикатами и синдром разрушения пчелиных семей («коллапс»), когда пчелы внезапно покидают улей, оставляя матку и корм, передает «Кубань 24».

Морева отметила, что в крае лучше держать местные породы (серую горную кавказскую, карпатскую и карнику). Иностранные породы ухудшают породность и снижают жизнеспособность. Также навредила чрезмерная забота человека: домашние пчелы хуже сопротивляются болезням, чем дикие.

«Если пчела родилась и пошел медосбор большой, она, которая еще должна быть ульевая, вылетает на работу. Помогать, чтобы набрать больше меда. Она быстрее изнашивается и погибает», — объяснила ученый.

Среди других угроз — щурки, мыши и даже зеленый дятел, который долбит ульи. А пчелы, вылетающие на работу раньше времени, быстрее изнашиваются и погибают.