Суд вынес приговор жительнице Алушты за призывы к разрушению Крымского моста

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд вынес решение по уголовному делу в отношении жительницы Алушты, признав ее виновной в публичных призывах к терроризму.

Женщина оставила комментарии под публикациями в интернете, где обсуждались временное перекрытие Крымского моста и объявление воздушной тревоги. В своих высказываниях она призывала к разрушению Крымского моста.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.