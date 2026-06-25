Экстренное предупреждение: в Крыму 25 июня ожидаются дожди, грозы и град

Опасная погода надвигается на Крым. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Крым надвигается непогода. МЧС республики выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических условиях на 25 июня.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии, во второй половине дня и вечером ожидаются сильные дожди, грозы и град. При грозах ветер может усилиться до 15-20 м/с.

Такие условия увеличивают риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также могут нарушить транспортное сообщение и затруднить движение на дорогах, особенно в горных районах. Не исключены подтопления.