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НовостиОбщество25 июня 2026 8:16

Экстренное предупреждение: в Крыму 25 июня ожидаются дожди, грозы и град

На Крым надвигаются ливни, град и порывистый ветер
Анастасия БУРМИСТРОВА
Опасная погода надвигается на Крым.

Опасная погода надвигается на Крым.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Крым надвигается непогода. МЧС республики выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических условиях на 25 июня.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии, во второй половине дня и вечером ожидаются сильные дожди, грозы и град. При грозах ветер может усилиться до 15-20 м/с.

Такие условия увеличивают риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также могут нарушить транспортное сообщение и затруднить движение на дорогах, особенно в горных районах. Не исключены подтопления.