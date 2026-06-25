Ученые оценили запасы хамсы и тюльки в Азовском море по итогам десятидневной экспедиции

Промысловые запасы хамсы и тюльки в Азовском море оценят ученые по итогам экспедиции Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Южного филиала ВНИРО завершили комплексную экспедицию в Азовском море, которая длилась 10 дней и завершилась 25 июня. На 75 контрольных станциях они провели ихтиопланктонную, зоопланктонную и лампарную съемки.

Теперь экспертам предстоит дать точную оценку запасов хамсы и тюльки — ключевых промысловых видов, важных для экосистемы и прибрежного рыболовства. Ученые проанализируют эффективность размножения и пополнение популяции, передает kubnews.ru.

Особое внимание — постепенному осолонению Азовского моря, которое влияет на выживаемость молоди и успех нереста. По словам руководителя рейса Романа Надолинского, информация о масштабах и эффективности нереста — ключ к пониманию будущего популяции.

После лабораторной обработки данных ученые подготовят рекомендации по объемам добычи хамсы, тюльки и других биоресурсов. Это поможет сохранить запасы на устойчивом уровне и обеспечить прогнозируемые уловы.