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НовостиЧто происходит25 июня 2026 9:12

Советник главы Крыма Крючков заявил о массовых фейковых вбросах в чатах

Враги распространяют фейки про отъезд чиновников из Крыма
Анастасия БУРМИСТРОВА
Крымчан призвали доверять исключительно официальным источникам информации.

Крымчан призвали доверять исключительно официальным источникам информации.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил о новых фейковых сообщениях в чатах. По его словам, враги распространяют ложную информацию о том, что чиновники вывозят свои семьи из региона.

«Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах. Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать», — рассказал Крючков.

Он отметил, что крымчане хорошо понимают ситуацию, ведь они уже сталкивались с подобными провокациями и раньше, и призвал не поддаваться панике, блокировать аккаунты, распространяющие подобные заявления, а за информацией обращаться исключительно к официальным источникам.