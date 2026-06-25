Советник главы Крыма Крючков заявил о массовых фейковых вбросах в чатах

Крымчан призвали доверять исключительно официальным источникам информации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил о новых фейковых сообщениях в чатах. По его словам, враги распространяют ложную информацию о том, что чиновники вывозят свои семьи из региона.

«Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах. Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать», — рассказал Крючков.

Он отметил, что крымчане хорошо понимают ситуацию, ведь они уже сталкивались с подобными провокациями и раньше, и призвал не поддаваться панике, блокировать аккаунты, распространяющие подобные заявления, а за информацией обращаться исключительно к официальным источникам.