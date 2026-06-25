В Крыму призвали туристов приезжать на полуостров со своим бензином Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Туристам, которые собираются отдохнуть в Крыму дикарями, рекомендуется приезжать на полуостров со своим бензином. Об этом сообщила помощник главы республики Ольга Курлаева.

Она напомнила, что теперь по Крымскому мосту можно привезти до 200 литров топлива.

«Пожалуйста, [приезжайте] со своим бензином, здесь его просто нет», – сказала Курлаева ИС «Вести».

Помощник главы Крыма добавила, что власти ничего не скрывают о ситуации с бензином. Она посоветовала читать страницы руководителя региона Сергея Аксенова в социальных сетях и мессенджерах.

«Там все честно, открыто говорится о ситуации», – добавила Курлаева.