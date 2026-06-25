Поезд №473/474 Смоленск – Симферополь изменит маршрут

Из Керчи последний раз поезд отправился 24 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезд №473/474 Смоленск – Симферополь, временно курсирующий до Керчи, изменит маршрут, информирует железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По старому расписанию последний поезд из Смоленска отправляется 26 июня. Из Керчи последний рейс состоялся 24 июня.

«Далее поезд меняет маршрут и будет ходить из Москвы до Симферополя с сохранением номера», — сообщает пресс-служба компании.

Пассажиров, купивших билеты от или до станций на маршруте Брянск – Симферополь (включая Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону), изменения не коснутся. А пассажирам, которые приобрели билеты от или до Смоленска, Рославля и Жуковки, необходимо сдать их и, если нужно, для поездки в Крым приобрести новые.

Вагоны беспересадочного сообщения между Белгородом и Симферополем продолжат ходить в прежнем режиме.