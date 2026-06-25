В Евпатории назначили врио главы администрации

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В четверг, 25 июня, временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории стал Виталий Оганесян. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Решение о назначении Оганесяна приняли на внеочередной сессии Евпаторийского городского совета. Кроме того, депутаты объявили конкурс на замещение должности главы администрации. Планируется, что он состоится 17 июля.

С апреля 2018 года Оганесян был заместителем главы администрации Ялты. С 18 июня 2026 года чиновник занял аналогичный пост в Евпатории.