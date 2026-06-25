Умер известный крымский писатель Сорокин

Фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма

Умер известный крымский писатель Владимир Сорокин. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерство культуры Республики Крым

Сорокин умер во вторник, 23 июня. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Сорокин долгие годы возглавлял Крымское отделение Союза писателей России. Он был лауреатом множества престижных премий. В министерстве добавили, что писатель внес существенный вклад в развитие отечественной литературы и культуры.

«Его творчество и общественная деятельность оставили глубокий след в сердцах коллег, читателей и всех, кто ценит искреннее слово и преданность искусству», – добавили в ведомстве.