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НовостиОбщество25 июня 2026 12:02

Умер известный крымский писатель Сорокин

Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма

Фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма

Умер известный крымский писатель Владимир Сорокин. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерство культуры Республики Крым

Сорокин умер во вторник, 23 июня. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Сорокин долгие годы возглавлял Крымское отделение Союза писателей России. Он был лауреатом множества престижных премий. В министерстве добавили, что писатель внес существенный вклад в развитие отечественной литературы и культуры.

«Его творчество и общественная деятельность оставили глубокий след в сердцах коллег, читателей и всех, кто ценит искреннее слово и преданность искусству», – добавили в ведомстве.