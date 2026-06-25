Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 25 июня, в Евпатории восстановили движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как сообщалось ранее, из-за отключения электроэнергии в Евпатории была прекращена подача воды. Отмечалось, что сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» работают над устранением проблемы. Кроме того, в городе остановили движение трамваев.
Позднее в евпаторийской администрации сообщили, что аварию на электросетях устранили.
«Движение трамваев в городе восстановлено», – говорится в сообщении.