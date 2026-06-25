Движение трамваев в Евпатории восстановили 25 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, в Евпатории восстановили движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщалось ранее, из-за отключения электроэнергии в Евпатории была прекращена подача воды. Отмечалось, что сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» работают над устранением проблемы. Кроме того, в городе остановили движение трамваев.

Позднее в евпаторийской администрации сообщили, что аварию на электросетях устранили.

«Движение трамваев в городе восстановлено», – говорится в сообщении.