Пьяный пассажир не заплатил за проезд и ударил водителя автобуса в Крыму

Полицейские проводят проверку по факту нарушения общественного порядка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму пьяный пассажир отказался платить за проезд и напал на водителя автобуса. Пострадавший обратился в полицию. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В процессе интернет-мониторинга полицейские обнаружили видеозапись, на которой запечатлен конфликт между водителем и пассажиром в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Симферополь — Саки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, пассажир отказался оплачивать проезд и ударил водителя автобуса металлической тростью по лицу.

Пострадавший 55-летний водитель автобуса обратился с заявлением о случившемся в полицию.

«В настоящее время полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к нему. По результатам проверки всем участникам будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в ведомстве.