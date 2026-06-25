Благоустройство девяти общественных пространств проведут в Крыму в 2027 году

В Крыму благоустроят парки и скверы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В следующем году в Крыму планируют благоустроить девять общественных территорий. Объекты выбраны по итогам шестого Всероссийского онлайн-голосования, в котором участвовали местные жители, сообщает правительство региона.

По результатам шестого Всероссийского онлайн-голосования в 2027 году будут благоустроены территории общего пользования по ул. Эдиге Топчи в Бахчисарае и по ул. Дувановской от ул. Бартеньева до ул. Горького в Евпатории, а также зона отдыха «Ворошилова» у озера Керчав-Илгасы в Керчи.

Также наибольшее количество голосов местные жители отдали за благоустройство сквера «Амет-Хана Султана» в Саках, «Защитников Отечества» в поселке Раздольное, «Крылья» в поселке Приморский, «Воинов Славы» в Белогорске и у ПБК «Крым» в Симферополе. Кроме того, в голосовании победил проект благоустройства общественной территории «Смотровая площадка» по ул. Октябрьской в Алуште.