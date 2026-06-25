Аксенов: графики отключения электроэнергии в Крыму могут не соблюдаться Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время графики отключения электроэнергии в Крыму могут не соблюдаться. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона рассказал, что в результате атак ВСУ пострадала энергетическая инфраструктура Крыма. Поэтому по всей республике временно отключают свет.

«На данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться», – рассказал Аксенов.

Как пояснил глава Крыма, такая ситуация связана с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Руководитель региона заверил, что отключать электричество будут точечно и по необходимости.

«Прошу отнестись к этому с пониманием», – написал Аксенов.