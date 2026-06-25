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НовостиЧто происходит25 июня 2026 14:14

Крымский мост временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли 25 июня
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли 25 июня

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли 25 июня

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 17.11.

Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.