Аксенов: в Крыму не могут сообщить о мерах по решению проблем с топливом Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму не могут сообщить о мерах, которые принимаются для решения проблем с топливом. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал глава республики Сергей Аксенов.

«Проблема нехватки топлива в нашем регионе остается острой», – подчеркнул руководитель региона.

По его словам, над решением этого вопроса работают как крымские, так и федеральные власти.

«Принимаемые меры в целях безопасности озвучивать в публичном поле не представляется возможным», – написал Аксенов.

По его словам, когда ситуация начнет улучшаться, люди заметят это сразу.