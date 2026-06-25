Крымский мост открыли для машин

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 25 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 17.11. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 18.11 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.