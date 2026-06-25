Крымский мост открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 25 июня Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 17.11. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 18.11 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.