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НовостиЧто происходит25 июня 2026 15:16

Крымский мост открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 25 июня
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 25 июня

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 25 июня

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация была опубликована в 17.11. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 18.11 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.