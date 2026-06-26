Погода на 26 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 31 градуса

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
26 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +24°...+27°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +26°…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +26°...+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +24°… +27°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +28°… +29°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Бахчисарае +25°…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
Температура воды в Черном море +19 …+22 °, в Азовском +25°.