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НовостиОбщество26 июня 2026 2:15

Погода на 26 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 31 градуса

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Черное море прогрелось до +22 градусов

Черное море прогрелось до +22 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

26 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +24°...+27°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +26°…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +26°...+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24°… +27°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +28°… +29°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +25°…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +19 …+22 °, в Азовском +25°.