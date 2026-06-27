Погода на 27 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 31 градуса

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
27 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...+25°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно. прояснениями, дождь.
В Алуште +24°...+26°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +26°…+27°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +23°...+24°, северный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +24°… +25°, северный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+25°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +26°… +27°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +25°…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +19 …+22 °, в Азовском +27°.