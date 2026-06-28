Погода на 28 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
28 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 26...28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+26°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +24°...+27°, северо-восточный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +26°…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +26°...+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +24°… +27°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+25°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +26°… +30°, северный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +25°…+28°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +19 …+22 °, в Азовском +27°.