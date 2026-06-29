Погода на 29 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
29 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 26...28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +28°...+30°, северо-западный ветер 1-2 м/с. Ясно.
В Евпатории +26°…+28°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +26°...+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +24°… +28°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +27°…+29°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +29°… +33°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +29°…+31°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +19 …+22 °, в Азовском +27°.