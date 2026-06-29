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НовостиОбщество29 июня 2026 2:39

Погода на 29 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

29 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 26...28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +28°...+30°, северо-западный ветер 1-2 м/с. Ясно.

В Евпатории +26°…+28°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +26°...+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +24°… +28°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +27°…+29°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +29°… +33°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +29°…+31°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +19 …+22 °, в Азовском +27°.