В крымской больнице умерла девушка: по уголовному делу доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат по уголовному делу о смерти девушки в больнице в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти девушки в больнице в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале у девушки ухудшилось самочувствие. Она попала в инфекционное отделение больницы. Пациентка находилась в тяжелом состоянии, но ее не перевели в реанимацию. Кроме того, врачи не приняли экстренных мер по оказанию медицинской помощи. На следующий день девушка скончалась. К ответственности все еще никого не привлекли.

Крымские следователи завели уголовное дело. Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях и обстоятельствах трагедии.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – заключили в СК.