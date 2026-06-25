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НовостиЧто происходит25 июня 2026 17:21

В Джанкойском районе горел дом: пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в Джанкойском районе Крыма
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Джанкойском районе Крыма горел частный дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В селе Полевое загорелся частный дом. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что огонь охватил мусор и оконные рамы. Сотрудники МЧС потушили пожар. Площадь возгорания составила 53 квадратных метра.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников МЧС России из опасной зоны был спасен один человек», – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.