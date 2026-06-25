Ударила ножом 23 раза: в Симферополе женщину будут судить за убийство в хостеле

В Симферополе женщина пойдет под суд за убийство знакомого в хостеле Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 27-летнюю женщину обвиняют в убийстве и уклонении от административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Женщину уже судили за покушение на убийство. Далее она уклонилась от административного надзора. После освобождения из колонии обвиняемая не прибыла ни домой, ни в органы внутренних дел.

Очередное преступление женщина совершила через семь месяцев. У нее возник конфликт со знакомым. Обвиняемая схватила нож и напала на оппонента. Женщина нанесла мужчине 23 удара в область шеи, лица и груди. В результате пострадавший скончался.

«Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд с утвержденным обвинительным заключением», – говорится в сообщении.