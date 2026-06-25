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НовостиЧто происходит25 июня 2026 17:44

Над Крымом и другими регионами сбили 28 беспилотников

Средства ПВО уничтожили 28 беспилотников над Крымом и другими регионами 25 июня
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО уничтожили 28 беспилотников над Крымом и другими регионами 25 июня

Средства ПВО уничтожили 28 беспилотников над Крымом и другими регионами 25 июня

Фото: REUTERS.

В четверг, 25 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Азовским и Черным морями. О количестве пораженных целей не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской и Самарской областями, а также над Башкирией.