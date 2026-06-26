На улицы Севастополя вышли дополнительные троллейбусы

Часть маршрутов работает с увеличенным интервалом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе увеличили число троллейбусов на маршрутах. Количество транспорта на линиях зависит от возможности энергетической инфраструктуры.

По информации от пресс-службы регионального правительства, 26 июня, кроме маршрута № 12, будут работать № 5, 7-А, 9, 10, 10-К, 12, 14, 17, однако с увеличенным интервалом движения. Троллейбус № 1 проследует от Стрелецкой бухты до центра города.

Автобусы № 3, 9, 11, 11-А, 12, 20, 21, 23, 33, 92, 94, 103 будут ходить с увеличенным интервалом. Автобусы под номерами 18, 37, 40, 41, 129, 182 и 183 следуют по расписанию.