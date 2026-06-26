Феодосия и Евпатория вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха летом в глэмпингах и кемпингах

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Феодосия и Евпатория значатся в рейтинге локаций, где чаще всего отдыхают в глэмпингах и кемпингах.
«На первом месте кубанский курорт Должанская, на втором месте курорт Голубицкая, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, внимательно изучив статистику, назвали самые востребованные локации для отдыха в глэмпингах и кемпингах летом 2026.
Топ-10 самых популярных направлений для летнего отдыха в глэмпингах и кемпингах (средняя стоимость ночи в рублях):
Должанская, 5098;
Голубицкая, 7392;
Анапа, 9984;
Феодосия, 7075;
Архыз, 8545;
Бжид (Краснодарский край), 7312;
Чемал ( Алтай), 5145;
Кабардинка, 5174;
Евпатория, 6945;
Петрозаводск, 10 138.