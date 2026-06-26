Феодосия и Евпатория вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха летом в глэмпингах и кемпингах

Феодосия Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Феодосия и Евпатория значатся в рейтинге локаций, где чаще всего отдыхают в глэмпингах и кемпингах.

«На первом месте кубанский курорт Должанская, на втором месте курорт Голубицкая, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, внимательно изучив статистику, назвали самые востребованные локации для отдыха в глэмпингах и кемпингах летом 2026.

Топ-10 самых популярных направлений для летнего отдыха в глэмпингах и кемпингах (средняя стоимость ночи в рублях):

Должанская, 5098;

Голубицкая, 7392;

Анапа, 9984;

Феодосия, 7075;

Архыз, 8545;

Бжид (Краснодарский край), 7312;

Чемал ( Алтай), 5145;

Кабардинка, 5174;

Евпатория, 6945;

Петрозаводск, 10 138.