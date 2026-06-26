Проезда по Крымскому мосту ожидают 2 800 автомобилей

Перед Крымским мостом в пробках стоят 2 800 автомобилей. Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 26 июня перед Крымским мостом образовались внушительные пробки с обеих сторон. В 9 часов утра проезда ожидали 2 800 автомобилей, следует из данных инфоцентра о ситуации на подходах к транспортному переходу.

После ночного перекрытия моста перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выстроилась очередь, в которой насчитывается 1 800 авто. Время ожидания составит около пяти часов. Со стороны Тамани находится 1 000 транспортных средств. Ожидание займет более трех часов.

Движение по мосту было ограничено с 23:50 25 июня и возобновилось только в 6:15 26 июня.