Дополнительные электрички запустили в Крыму

Фото: Южная пригородная пассажирская компания

Южная пригородная пассажирская компания объявила о назначении дополнительных пригородных поездов и остановок в Крыму.

С 26 июня ежедневно начнет ходить пригородный поезд №6939 по маршруту Симферополь — Севастополь. Из Симферополя он будет отправляться в 17:45, а с 27 июня — пригородный поезд №6936 из Севастополя в Симферополь отправлением со станции Севастополь в 6 утра.

С 27 июня назначается остановка на станции Отрадная следующим пригородным поездам:№6820 сообщением Симферополь — Джанкой отправлением из Симферополя в 10:50, поезду №7102/7101 Симферополь — Феодосия отправлением в 9:22 и поезду №7102/7101 сообщением Феодосия — Симферополь, отправляющемуся в 14:35.

С 27 июня поезд №6931, следующий по маршруту Симферополь — Севастополь и отправляющийся из Симферополя в 6:40, будет делать остановку на станции 1479 км.

Кроме того, с 26 июня начинает ежедневно ходить пригородный поезд №6939 Симферополь — Севастополь со станции Симферополь в 17:45, а с 27 июня поезд №6936 со станции Севастополь в 6:00 будет отправляться в Симферополь.