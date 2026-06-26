Крымский психотерапевт дал советы, как наладить режим сна летом

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С наступлением лета многие крымчане сталкиваются с проблемами засыпания. Врачи объясняют это жарой, длинным световым днем и сбоем циркадных ритмов. Как улучшить качество сна и когда пора обратиться к специалисту, рассказал «Крымской газете» главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский.

По данным ВЦИОМ, 42–44% россиян жалуются на проблемы со сном. Летом жалоб становится больше: из-за длинного дня снижается выработка мелатонина, а жара делает сон поверхностным.

Если проблемы длятся неделями — засыпание дольше 30 минут, частые пробуждения, разбитость, раздражительность — это уже повод обратиться к врачу. Психотерапевт советует не игнорировать ситуацию: доступны методы от гигиены сна до транскраниальной магнитной стимуляции.

Психотерапевт советует ложиться и вставать в одно время, а такжн снижать активность перед сном, избегать яркого света и экранов. И, конечно, не стоит пытаться «отоспаться» в выходные — это сбивает режим.

«Переутомление может повышать напряжение и мешать засыпанию», — предупредил Владимир Строевский.