Завершить восстановление электроснабжения в Севастополе не удалось из-за воздушной тревоги

Восстановление электроснабжения в Севастополе осложнилось из-за атак беспилотников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ночных налетов БПЛА на Севастополь энергетики не смогли завершить работы по восстановлению электроэнергии. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что на подлете к городу было уничтожено около 70 дронов.

Всю ночь в городе действовал режим воздушной тревоги, что помешало специалистам продолжить ремонтные работы. Электричество было восстановлено почти во всех районах, кроме того, удалось перезапитать большинство социальных объектов. Однако утром было принято решение о временном ограничении электроснабжения из-за перегрузки сетей за пределами региона, чтобы избежать аварии в энергосистеме.

«Так как ночной ремонт не был закончен, в городе сейчас сохраняются перебои с электричеством. Сроки: если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов», — сообщил Михаил Развожаев.

Затем специалисты начнут подключать сопутствующую инфраструктуру. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено 26 июня примерно к 18:00.