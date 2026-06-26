Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до 29 июня

В Крыму продлили чрезвычайную пожарную опасность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Крыма объявило экстренное предупреждение из-за опасных погодных условий. В республике на протяжении трех дней будет сохраняться угроза пожаров.

В западных и центральных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность сохранится с 27 до 29 июня. В восточных районах и в Севастополе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В МЧС напомнили, что с 24 июня в республике действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. За несоблюдение правил пожарной безопасности могут быть наложены штрафы в размере от 10 до 800 тысяч рублей.