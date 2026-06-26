Режим ЧС регионального характера ввели в Крыму и Севастополе

Режим ЧС введен для решения экономических вопросов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 26 июня на территории Крыма и Севастополя введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом власти регионов сообщили в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Сергей Аксенов и Михаил Развожаев подписали указы о введении режима ЧС регионального характера в Крыму и Севастополе в первую очередь для решения экономических вопросов.

«Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей», — отметил губернатор Севастополя.

Режим ЧС на территории двух субъектов будет действовать до особого распоряжения.