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НовостиОбщество26 июня 2026 11:06

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 2450 автомобилей

Время ожидания превышает пять часов
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 2450 автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 2450 автомобилей

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 14.00 пятницы, 26 июня, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 2450 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 2450 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает пять часов. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.