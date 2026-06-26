Летчик-испытатель Мстислав Листов приехал в Крым

Летчик-испытатель Мстислав Листов. Фото: Гала АМАРАНДО/"Крымская газета"

Известный летчик-испытатель, президент благотворительного фонда «Мир Сент-Экзюпери» Мстислав Листов побывал в Крыму, чтобы поддержать установку памятника одному из первых русских авиаторов — Константину Арцеулову. В беседе с «Крымской газетой» он поделился воспоминаниями о личном общении с пионерами отечественной авиации и космонавтики.

По словам Листова, с внуком Ивана Айвазовского, планеристом и художником Константином Арцеуловым он познакомился в 1970-х годах.

«Это был потрясающий человек, мягкий, интеллигентный. Я даже записал его голос на магнитофон», — отметил он.

Арцеулов, потерявший глаз в ссылке, после реабилитации стал известным иллюстратором и оформил более 50 книг, включая «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова.

Особое место в его судьбе заняла Валентина Гризодубова — первая женщина — Герой Советского Союза. В 1970-е, когда армейское руководство пыталось списать Листова по «медицинским» причинам, именно она вмешалась и добилась справедливости. Впоследствии Листов жил в ее квартире, помогал с письмами и даже музицировал с ней по ночам.

«Она была правой рукой для многих летчиков. Благодаря ей в Бугурусланское летное училище набрали женщин, которые потом летали десятилетиями», — вспоминает он.

Именно Гризодубова вместе с Михаилом Громовым в 1939 году добилась перевода Сергея Королева из колымского лагеря в «туполевскую шарагу», где собрались лучшие конструкторские умы страны. Листов подчеркивает, что Гризодубова писала жесткие письма вплоть до наркомата внутренних дел и лично Ворошилову, не боясь репрессий.

Дружил Мстислав Степанович и с Михаилом Громовым, которого называл любимым пилотом Сталина, а также с Георгием Байдуковым — вторым пилотом в экипаже Чкалова. Во время поездки в Горький на 90-летие Чкалова он побывал в кабине знаменитого АНТ-25 и поразился, насколько тесно там было троим летчикам, летевшим трое суток через полюс.