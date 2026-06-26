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НовостиЧто происходит26 июня 2026 11:47

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили 61 беспилотник над Крымом и другими регионами 26 июня
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО уничтожили 61 беспилотник над Крымом и другими регионами 26 июня

Средства ПВО уничтожили 61 беспилотник над Крымом и другими регионами 26 июня

Фото: Алексей ФОКИН.

В пятницу, 26 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с девяти утра до двух часов дня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом.