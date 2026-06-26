В некоторые районы Севастополя вернули электричество

Приоритет в подаче электроэнергии отдается потребителям, дольше всего остававшимся без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В некоторые районы Севастополя вновь вернулось электричество. Специалисты «Севастопольэнерго» в первую очередь подключают дома тех, кто дольше всего оставался без света, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Так, например, в Гагаринском районе и Камышах электроснабжение вернулось на улицы Парковую, Летчиков, Адмирала Фадеева и Щитовую. Также электричество появилось на проспекте Античном, улицах Челнокова и Павла Корчагина, улице Казачьей и Камышовом шоссе.

В районе Фиолента и 5-го километра подача электроэнергии восстановлена на Фиолентовском, Крепостном и Монастырском шоссе. Электричество также есть в балке Юхарина и Бермана.

На Северной стороне электричество появилось на улицах Братской, Богданова, Приморской, Симонок, Загордянского, Челюскинцев и Курчатова, а также в Сухарной балке.

«По мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители», — отметил губернатор.