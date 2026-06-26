В некоторые районы Севастополя вернули электричество

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В некоторые районы Севастополя вновь вернулось электричество. Специалисты «Севастопольэнерго» в первую очередь подключают дома тех, кто дольше всего оставался без света, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Так, например, в Гагаринском районе и Камышах электроснабжение вернулось на улицы Парковую, Летчиков, Адмирала Фадеева и Щитовую. Также электричество появилось на проспекте Античном, улицах Челнокова и Павла Корчагина, улице Казачьей и Камышовом шоссе.
В районе Фиолента и 5-го километра подача электроэнергии восстановлена на Фиолентовском, Крепостном и Монастырском шоссе. Электричество также есть в балке Юхарина и Бермана.
На Северной стороне электричество появилось на улицах Братской, Богданова, Приморской, Симонок, Загордянского, Челюскинцев и Курчатова, а также в Сухарной балке.
«По мере снятия ограничений системным оператором будут поэтапно подключаться и остальные потребители», — отметил губернатор.