Сквер в Кировском районе Крыма благоустроят за 1,9 млн рублей

Утвердили исполнителя работ по благоустройству сквера «Молодежный» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе определились с подрядчиком для реконструкции сквера «Молодежный». На эти цели из бюджета направлено 1 миллион 995 тысяч рублей. Согласно распоряжению главы Крыма, работы доверены компании «Директ-Строй» без проведения торгов — она станет единственным исполнителем контракта, сообщает «Крымское информационное агентство».

Речь идет о преображении общественной зоны по адресу: пгт. Кировское, ул. Набережная, 17б.

Благоустройство должно быть завершено до 1 сентября 2026 года, следует из документа.