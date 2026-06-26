Сотрудники МЧС спасли двух человек из задымленной квартиры в крымском селе

Фото: МЧС Крыма

В селе Перово Симферопольского района вспыхнул пожар в пятиэтажном доме. Сотрудники пожарной службы эвакуировали из задымленной квартиры ребенка и взрослого, о чем проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Вечером 25 июня сотрудники Специализированного отряда прибыли на место возгорания. В квартире на втором этаже многоквартирного дома находились люди. Звенья газодымозащитной службы спасли двух человек, в том числе ребенка, и передали пострадавших медикам. Еще двадцать человек, среди которых было четверо детей, эвакуировали из подъезда.

Пожар ликвидировали на площади в четыре квадратных метра. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание.