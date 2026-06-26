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НовостиЧто происходит26 июня 2026 14:21

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за аномальной жары

В Крыму ожидается аномальная жара до 35 градусов с 28 июня
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму ожидается аномальная жара до 35 градусов с 28 июня

В Крыму ожидается аномальная жара до 35 градусов с 28 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С воскресенья, 28 июня, в Крыму ожидается аномальная жара, температура воздуха будет достигать 35 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В Крыму объявили экстренное предупреждение. С 28 июня по 2 июля в республике ожидается аномальная жара.

«Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что это на семь градусов выше климатической нормы.

Владельцев домов и садоводов просят своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Кроме того, в Крыму запрещено устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.