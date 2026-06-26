Трудности не страшны: как работает банковская система в Крыму и Севастополе

Фото: пресс-служба ВТБ

В Крыму и Севастополе с 26 июня введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим у многих жителей полуострова возник вопрос: а что будет с банковской системой. Но волноваться не стоит.

В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что все его подразделения на полуострове продолжают обслуживать клиентов в обычном режиме. Отделения работают по стандартному графику, а при временных отключениях электроэнергии — в формате консультаций.

Наличные средства доступны в полном объеме, банкоматная сеть функционирует без сбоев (ограничения возможны только при отсутствии электричества). Инкассация и пополнение устройств самообслуживания идут по плану.

Все цифровые сервисы будут доступны круглосуточно.

«Ощущаем поддержку руководства региона, благодаря чему вопросы логистики и бесперебойной работы инфраструктуры решаются оперативно», — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

КСТАТИ

На полуострове работают 132 отделения банка и 1,4 тыс. банкоматов.