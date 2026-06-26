«Как появляется свободный лимит»: в Севастополе восстанавливают электроснабжение

В Севастополе продолжают восстанавливать электроснабжение Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе поэтапно возвращают электроснабжение в дома. Специалисты «Севастопольэнерго» оперативно подключают жилые дома по мере появления свободного лимита энергии, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

По состоянию на текущий момент электроснабжение восстановлено на Генерала Острякова, Хрусталева, Музыки, Гоголя, Маринеско, Шевченко, Кесаева, Столетовском, Ахматовой, ПОРе, Колобова, Молодых Строителей, а также в Балаклаве, на Корабельной стороне, некоторых улицах Фиолента, Инкермана и других.

Также свет появился в Хмельницком, Штурмовом и поселке Октябрь.

«Как только появляется свободный лимит энергии, специалисты «Севастопольэнерго» сразу начинают подключать жилые дома», - подчеркнул губернатор.