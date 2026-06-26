В Крыму опровергли слухи о введении комендантского часа

Аксенов опроверг слухи о введении комендантского часа в Крыму из-за режима ЧС Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

Сообщения о том, что из-за режима чрезвычайной ситуации в Крыму введут комендантский час, не соответствуют действительности. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 июня, в Крыму и Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие указы подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор города-героя Михаил Развожаев. Сообщалось, что это, в частности, нужно для решения экономических вопросов. Глава Крыма пояснил, что правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение жителей.

«Самое главное по поводу режима ЧС, который введен в Крыму сегодня: он не означает каких-либо ограничений для граждан», – подчеркнул руководитель региона.

Как пояснил Аксенов, ограничений передвижения в республике не будет. Кроме того, режим ЧС не предусматривает введения комендантского часа.

«Все разговоры об этом – фейк. Еще раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова», – заключил Аксенов.