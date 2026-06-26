Число происшествий на воде в Крыму снизилось на две трети

С начала года зафиксировано четыре инцидента против 12 в прошлом году Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным ГУ МЧС России по Крыму, количество инцидентов на водных объектах полуострова заметно снизилось. На сегодняшний день зарегистрировано четыре происшествия, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 12, что составляет снижение на 66%, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам региона Александр Зраенко в эфире «Радио Крым».

Из четырех случаев три произошли до начала июня. Всего на водных объектах зафиксировано пять погибших — на 17% меньше, чем в прошлом году (шесть человек).