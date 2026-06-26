В Крыму назвали самое опасное время нахождения на солнце

Врач предупредил об опасности нахождения на солнце в жару Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Главный врач «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков в эфире «Радио Крым» предупредил жителей и гостей полуострова об опасности длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. По его словам, в Крыму самое жаркое время суток длится дольше, чем во многих других регионах.

«Для Крыма эта граница расширяется, поскольку мы достаточно теплый регион страны», — пояснил медик.

Врач рекомендовал на пляже оставаться в тени под зонтом или навесом и всегда иметь с собой достаточный запас питьевой воды. Отдельное предостережение касается еды: не стоит приносить на пляж скоропортящиеся продукты, особенно салаты с майонезом — они могут вызвать пищевое отравление.