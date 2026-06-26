В Крыму отменили решение об освобождении Бальбека из-под ареста

Верховный суд Крыма отменил решение об освобождении Бальбека из-под стражи Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Крыма отменил решение об освобождении бывшего депутата Госдумы от региона Руслана Бальбека из-под стражи. Об этом сообщил адвокат одной из обвиняемых, которая проходит по делу парламентария, Алексей Анохин.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2025 года бывшего депутата задержали в Кабардино-Балкарии. Экс-парламентарию инкриминируют клевету, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Киевский районный суд Симферополя освободил Бальбека из-под стражи. Ему назначили другую меру пресечения – запрет определенных действий.

В пятницу, 26 июня, Верховный суд Крыма отменил это решение. Бальбека вновь заключили под стражу. Адвокат считает, что эта мера пресечения, избранная для экс-парламентария, является избыточной.

«Никаких законных оснований для подобного решения у суда не было тем более, что предельный срок заключения его под стражу истекает 26 июля», – сказал Анохин агентству ТАСС.