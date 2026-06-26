В Крыму пообещали сократить отключения электричества

Минэнерго России: объемы графиков отключения электроэнергии в Крыму сократят Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время в Крыму планируют сократить объемы графиков временного отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Энергетическая инфраструктуры Крыма и Севастополя пострадала в результате массированной атаки со стороны киевского режима, которая произошла в ночь на среду, 24 июня. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.

«Объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время», – заверили в Минэнерго.

Как пояснили в ведомстве, это станет возможным благодаря тому, что будут задействованы резервные схемы энергоснабжения. Кроме того, в Крыму собираются дополнительные материально-технические резервы. Что же касается полной стабилизации энергоснабжения, то это будет зависеть от оперативной обстановки.

В Минэнерго также добавили, что постоянно контролируют ситуацию в Крыму и Севастополе. Ведомство отслеживает ход восстановительных работ. Кроме того, министерство координирует действия, которые необходимы для скорейшего восстановления подачи электричества.