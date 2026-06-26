Севастопольский рецидивист развращал девятилетнюю девочку: его будут судить

Развращавший девятилетнюю девочку житель Севастополя пойдет под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 39-летнего местного жителя обвиняют в иных действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле. Севастополец увидел на улице незнакомую девочку. Горожанин стал преследовать ребенка. Он зашел следом за школьницей в подъезд и совершил действия сексуального характера. Девочка закричала. После этого обвиняемый скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали. Выяснилось, что его ранее судили за совершение аналогичных преступлений. Уголовное дело направили в Севастопольский городской суд. Кроме того, прокурор подал исковое заявление о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в пользу девочки.

«Иск будет рассмотрен вместе с материалами уголовного дела», – говорится в сообщении.